Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

Son Güncelleme:
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti. Son bir yıl içinde 43’üncü kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), lavın 400 metreye kadar yükseldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le Görüştü
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman
ÇOK OKUNANLAR
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon
APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman
İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Fatih Altaylı Duyurdu İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Fatih Altaylı Duyurdu