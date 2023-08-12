Hawaii’de tarihinin en büyük felaketi: Ölü sayısı 67’ye yükseldi

Turizm cenneti Hawaii'nin en büyük adalarından olan Maui tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşıyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye çıktı, yüzlerce kişi kayıp. Üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

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Hawaii’de tarihinin en büyük felaketi: Ölü sayısı 67’ye yükseldi

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınları hala devam ediyor.

Ada yetkililerinden yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 67’ye yükseldiği duyuruldu. Eyalet tarihinin en ölümcül doğal afetinde yüzlerce kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

Çalılıklardan kasabaya yayılan Lahaina yangınının hala devam ettiği, ancak yüzde 85'inin kontrol altına alındığı aktarıldı. Adadaki diğer iki orman yangınından birinin yüzde 80’inin, diğerinin ise yüzde 50’sinin kontrol altına alındığı öğrenildi. Üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

'ACİL DURUM SİRENLERİ ÇALMADI' İDDİASI

Adada doğal afet gibi durumlarda uyarıda bulunmayı amaçlayan acil durum sirenlerinin yangın sırasında çalmadığı iddia edildi.

Hawaii Valisi Josh Green konuyla ilgili ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğundan emin olmak için kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

Kaynak: İHA

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