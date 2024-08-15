Hastanelerde Hizmet Durdu, On Binler Sokağa Döküldü... Hindistan Tecavüze Uğrayıp Öldürülen Doktor İçin Ayakta!
Hindistan'da bir devlet hastanesinde görevli stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesi sonrası ülke ayağa kalktı. Hastanelerde acil servisler hariç tüm hizmetler durdurulurken, binlerce kadın ve doktor, protesto yürüyüşleri düzenledi. İsyanın büyümesi üzerine Hindistan Başbakanı Narendra Modi de açıklama yaptı.
Hindistan'ın Kalküta kentindeki bir devlet hastanesinde görevli stajyer doktor, geçtiğimiz hafta tecavüze uğrayarak öldürüldü. Bangladeş sınırına yakın olan kentte yaşanan korkunç olayın ardından ülkedeki binlerce kadın, protesto eylemleri için sokaklara çıktı.
Mumlar ve pankartlar taşıyan kadınlar, pek çok kentte yürüyüşler düzenlerken, Hindistan'daki devlet hastanelerinin çoğu da acil servisler hariç tüm hizmetleri askıya aldı. Stajyer doktorlar da adalet talebiyle protesto gösterileri düzenledi.
BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA
Olay ülkede infial yaratınca açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kadınlara karşı işlenen suçların katı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Modi, "Toplum olarak annelerimize, kızlarımıza ve kız kardeşlerimize karşı işlenen vahşeti düşünmek zorundayız. Ülkede buna karşı bir öfke var. Bu öfkeyi hissedebiliyorum" diye konuştu.