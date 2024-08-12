Öldürülen Meslektaşları İçin Ayağa Kalktılar: Hindistan'da Doktorlar Süresiz Greve Gitti

Hindistan'ın birçok kentinde doktorlar greve gitti. Bir stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesine tepki amaçlı yapılan protesto kapsamında, "acil olmayan cerrahi operasyonlar" süresiz durduruldu.

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Öldürülen Meslektaşları İçin Ayağa Kalktılar: Hindistan'da Doktorlar Süresiz Greve Gitti

Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Kalküta ve diğer bazı şehirlerinde doktorlar, 32 yaşındaki stajyer doktorun cansız bedeninin 9 Ağustos'ta Kalküta'daki bir hastanede bulunmasının ardından grev başlattı.

Acil olmayan cerrahi operasyonları süresiz durdurma kararı alarak greve giden doktorlar, ayrıca sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti.

Polis, olaya ilişkin Sanjoy Roy isimli şüphelinin gözaltına alındığını ve şahsın, stajyer doktorun çalıştığı ve cansız bedeninin bulunduğu hastaneye sık sık gelen bir kişi olduğunu duyurdu.

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Kaynak: AA

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