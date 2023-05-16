Hapiste ölüp, tekrar dirilen adam: "Cezamı çektim, serbest bırakılmalıyım"

CNN International’in haberine göre, ABD'nin Iowa eyaletinde 1997’de bir adamı kazmanın sapıyla öldürdüğü için birinci derece cinayetten suçlu bulunan Benjamin Schreiber, müebbet hapis cezası aldı.

Mart 2015'te Iowa'daki hapishanede yatarken böbrek taşı sorunu yaşayan Schreiber septik zehirlenme yaşadı.

Ardından bilincini kaybeden Screiber, hastaneye kaldırıldı ve burada kalbi kısa süre içerisinde kalbi 5 kez durdu.

Doktorların müdahale ettiği Screiber, hayata döndü.

Bölge mahkemesine başvuran Schreiber, "hastanede öldüğü ve isteği dışında diriltildiğini için müebbet cezasını çektiğini” ve bu nedenle serbest kalması gerektiğini iddia etti.

Mahkumun erken kardeşi de, “Ağrısı varsa ona ağrı kesici verirsiniz. Öbür türlü ölmesine izin vermeniz gerekir” diyerek ağabeyinin isteği dışında hayata döndürüldüğünü savundu.

Ancak mahkeme Schreiber'in talebini “ikna edici olmadığı” gerekçesi ile reddetti.

Konuyu Temyiz Mahkemesine götüren Screiber, teknik olarak müebbet hapis cezasını çektiği için “hukuksuz bir şekilde hapsedildiğini ve derhal serbest bırakılması gerektiğini” savundu. Ancak buradan da istediği sonucu alamadı.

Schreiber'in bir avukatı, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Schreiber'in davayı bir üst mahkemeye taşımayı planlayıp planlamadığı belli değil.