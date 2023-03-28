Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk müslüman lideri oldu: Bağımsızlık vurgusu öne çıkıyor

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını dün Hamza Yusuf'un kazanmasının ardından İskoçya Parlamentosunda oylama yapıldı.

Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf, parlamentoda yapılan oylamada 71 oyla mecliste çoğunluğu elde etti. Böylece Hamza Yusuf, yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı olurken; ülke tarihinin de ilk müslüman başbakanı oldu. Yusuf'un bağımsızlık vurgusu öne çıkıyor.

"TORUNLARININ BAŞBAKAN OLMANIN EŞİĞİNE GELECEĞİNİ HAYAL DAHİ EDEMEZLERDİ"

Parti liderliği için yapılan seçimi kazanmasının ardından dokunaklı bir konuşma yapan Hamza Yusuf, "Maalesef artık hayatta olmayan büyükannem ve büyükbabama teşekkür ediyorum. 60 yıl önce Pencap'ta İskoçya'ya yaptıkları yolculuk için daima minnettar olacağım. Bu ülkenin çok az İngilizce bilen göçmenleri olarak, torunlarının İskoçya Başbakanı olmanın eşiğine geleceği bir günü hayal dahi edemezlerdi" ifadelerini kullandı.

İndepented Türkçe'den Barış Kaygusuz, kaleme aldığı haberinde Yusuf'a ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Glasgow'da doğan SNP'nin yeni lideri Hamza Yusuf'un babası Pakistan'ın Pencap eyaletinde, yine Pencap asıllı olan annesi ise Kenya'nın başkenti Nairobi'de dünyaya geldi.

Her iki aile de 1960'lı yıllarda İskoçya'ya göç etti.

2018'de verdiği bir röportajda Yusuf, annesinin ailesinin Kenya'da uğradığı ırkçı saldırılardan bahsetmiş ve büyükannesine baltayla saldırılmasının ardından ülkeyi terk etme kararı aldıklarını anlatmıştı.

"11 EYLÜL HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Gittiği ilkokulda etnik azınlığa mensup iki çocuktan birinin kendisi olduğunu belirten Yusuf, 11 Eylül saldırılarının sadece dünyayı değil, kendi yaşamını da baştan aşağı değiştirdiğini söylüyor.

11 Eylül'le birlikte, bir gün önce futbol ve başka şeylerden konuştuğu arkadaşlarının kendisine cevaplayamayacağı sorular yönelttiğini belirten Yusuf, 2018'de Holyrood'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanıyor:

"Bana, 'Müslümanlar neden Amerika'dan nefret ediyor' gibi sorular sordular. Kötü niyetli değildi ama buna cevap verebileceğimi düşünüyorlardı. O noktada daha çok şey öğrenmem gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Ve bu düşünce beni, büyük oranda bugün geldiğim yere getirdi. Çünkü ailem hakkında daha fazla soru sormalıydım, dinleri, kültürleri, buraya yaptıkları yolculuk hakkında daha fazla soru sormalıydım."

Ailesinin kendisinden doktor, avukat veya muhasebeci olmasını beklediğini belirten Yusuf, onlara siyasete girmeyi istediğini söylediği anın hayatındaki en korkutucu anlardan biri olduğunu ekliyor.

PARLAMENTO ASİSTANLIĞINDAN BAKANLIĞA KADAR YÜKSELDİ

Glasgow Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi okuduktan sonra İskoçya parlamentosunda çalışmaya başlayan Yusuf, 2007'de SNP milletvekili Beşir Ahmed'in asistanlığına başladı.

Kendisi de 1960'larda Pakistan'dan İskoçya'ya göçen Ahmed, otobüs şoförü olarak başladığı İskoçya'daki yaşamına ülkenin beyaz olmayan ilk milletvekili olarak devam ediyordu.

Ahmed geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumunca dönemin başbakanı Alex Salmond, parti içinde yetenekli bir genç olarak görülen Yusuf'u kendi ekibine dahil etti.

2011'de ilk kez milletvekili seçilen Yusuf, İskoçya parlamentosuna Pakistan'a özgü geleneksel kıyafetlerle gelerek Urduca ve İngilizce yemin etti.

2018'de Sturgeon'ın imza attığı kabine değişikliği sırasında Adalet Bakanı olarak atanan Yusuf, 2021'e kadar bu görevi devam ettirdi. Hamza Yusuf, 2021'den 2023'e kadar ise İskoçya kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.