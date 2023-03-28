İki komşu bir hafta arayla seçime gidiyor; Yunanistan'da tek başına hükümet kurmak zor olabilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan’daki seçimlerin 21 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Miçotakis bu seçimlerde hiç bir parti hükümet kuracak kadar yeterli oy alamazsa, ikinci seçimlerin Temmuz ayı başlarında yapılacağını duyurdu.

21 Mayıs'ta seçimlerden hiç bir parti tek başına hükümet kuracak kadar (yaklaşık yüzde 45) oy toplayamayacağı son anketlerde dikkat çekti.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ise iktidardaki Nea Demokratia Partisi'nin kazanma şansının daha yüksek olduğuna inanılıyor.

Anketlere göre, Nea Demokratia, tren kazasının ardından yaklaşık 3 puan gerilerken şu anda oy potansiyeli yüzde 28 ile yüzde 30 oranları arasında.

Eski Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki ana muhalefet radikal sol SYRİZA ise aynı anketlere göre, yüzde 24,8 ile yüzde 26 arasında dalgalanıyor.

ND ile SYRİZA, seçimlerden sonra daha şimdilerden, birbirleriyle koalisyon hükümeti kurmak istemediklerini açıklıyor.

Yüzde 10’larda dalgalanan üçüncü parti konumundaki sosyalist PASOK’un ise Yunanistan’da yapılacak seçimlerde “joker” rolü oynaması da beklentiler arasında.

21 MAYIS SEÇİMLERİ

Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerinden tam bir hafta sonra 21 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak kadar (yüzde 45 ve yukarı) oy toplayamayacağı gözleniyor.

Bu durumda ve prosedüre göre, teknokratlardan oluşacak “geçici bir hükümet” kurulacak; parlamentoda yemin ettikten hemen iki gün sonra parlamento dağıtılarak, seçimlerin 2 Temmuz’da yapılacağı ilan edilecek.