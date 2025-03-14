Hamas'tan İsrail'in 'Mescid-i Aksa' Kararına Tepki

Hamas, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan aynın ikinci cuma gecesinde Müslümanların itikafa girmesini yasaklamasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, ramazan ayı boyunca halkımızı kısıtlamaya yönelik saldırılarını ve keyfi uygulamalarını sürdürüyor. Mescid-i Aksa'da ikinci kez cuma gecesi itikafa girilmesinin engellenmesi, din savaşının tehlikeli şekilde tırmandırılması anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulamaların "Müslümanların ibadetlerini sistematik olarak hedef alma, Kudüs'ü ve kutsal mekanları etkileyen Yahudileştirme girişimlerinin bir parçası" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, "aşırılıkçı işgal hükümetini kibrinden, Müslümanların duygularını ve kutsallarını hiçe saymaktan vazgeçirecek sağlam bir İslami duruşun" gerekliliği vurgulandı.

'SİSTEMATİK YAHUDİLEŞTİRME' PLANI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya gitme, orada nöbet tutma ve itikafa girme çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca Filistinlilerden İsrail'in kısıtlamalarına boyun eğmemeleri, kutsal mekanı saygısızlıklardan ve sistematik Yahudileştirme planlarından korumaya devam etmeleri istendi.

Uluslararası Kudüs Kurumundan dün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ibadet edenleri dışarı çıkmaya zorladığı ve ramazan ayının ikinci cuma gecesinde itikafa girmelerini engellediği belirtilmişti.

Kaynak: AA