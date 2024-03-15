Hamas’tan İsrail'e yeni teklif

Hamas, 100’ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli olmak üzere 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılmasını öngören teklifi sundu.

Hamas’tan İsrail'e yeni teklif

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi dün duyurdu. Teklifi Katar ve Mısır’daki arabuluculara ileten Hamas, 100’ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkûmların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sundu.

Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarıldı.

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

Ayrıca, Hamas’ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği kaydedilen teklifte, İsrail’in Gazze’den çekilmesine yönelik bir tarih de yer alıyor. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

Hamas’ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi’nden açıklama geldi. Hamas’ın yeni tekliflerinin “gerçekçi olmayan” temellere dayandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA

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