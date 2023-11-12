Hamas: Rehinelere ilişkin görüşmeleri askıya aldık

Hamas, İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik ablukası ve saldırıları nedeniyle rehinelere ilişkin müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

Hamas: Rehinelere ilişkin görüşmeleri askıya aldık

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas rehinelere ilişkin müzakereleri El Şifa Hastanesi'ndeki durum sebebiyle askıya aldıklarını söyledi.

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu El Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini iki kez hedef aldığı açıklanmıştı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail ordusu tarafından etrafı sarılan Şifa Hastanesi'nin çevresinde hareket eden her şeyin hedef alındığını, ambulansların dahi hareket edemediğini açıklamış ve durumu "felaket" olarak nitelendirmişti.

İsrail Hamas'ı hastaneyi komuta merkezi olarak kullanmakla suçluyor. Hamas ise iddiayı reddediyor.

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