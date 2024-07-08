Günlerdir Haber Alınamıyordu: Çölde Kaybolan 14 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Cezayir'de çölde kaybolan 12'si Suriye uyruklu 14 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Cezayir merkezli sivil toplum kuruluşu Arama Kurtarma Derneği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya'ya sınır İlizi vilayetine bağlı çölde kaybolan 14 kişinin cesetleri, Burc Ömer İdris bölgesindeki morgda tutulmak üzere kaldırıldı.

Cezayir'deki Suriye Büyükelçiliği de yazılı açıklama yaparak, çölde cesedi bulunanlardan 12 kişinin Suriyeli olduğunu doğruladı. Konuyla ilgili Cezayir makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayir'in orta ve güney kesimlerinde yer alan çöl bölgelerindeki sıcaklık derecelerinin son haftalarda 50'yi gördüğü belirtiliyor. Cezayir'in güney vilayetleri ise Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan güzergahlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA