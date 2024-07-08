İsrail 14 Bölgeyi İşaretledi: Katliam Her An Başlayabilir

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Al-Sabra, Al-Rimal, Tal Al-Hawa ve Al-Daraj bölgelerindeki 14 farklı noktaya saldırı yapacaklarını duyurdu.

İsrail ordusu, dün gece yarısı yeniden operasyon başlattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bazı mahallelerdeki Filistinlilerden bulundukları bölgeleri tahliye etmelerini istedi. Bugün de yeni bir duyuru yayımlayarak, Gazze'nin kuzeyindeki Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını talep etti.

Geçmişte de benzer uyarılar yapan İsrail ordusu, sivillerin gitmesi gereken yerleri de hedef almış ve birçok insanın ölümüne neden olmuştu.

Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon kişi yaşıyor ve zorunlu göç, Filistinlilerin hayatının bir parçası haline geldi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

CAN KAYBI 38 193'3 ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 193'e, yaralananların sayısının da 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, son 24 saatte ise Gazze'nin çeşitli bölgelerine 4 farklı saldırı düzenledi. Saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti.