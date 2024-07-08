Almanya'da Mültecilerin Kaldığı Yurtta Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Buchholz beldesinde mültecilerin kaldığı yurtta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bremer Caddesi'ndeki mülteci yurdunda çıkan yangının kundaklama sonucu olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, yangında hayatını kaybeden kişinin kundakçı olduğu düşünülüyor.

44 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU DA YARALANDI

Yangında 44 yaşındaki bir polis memurunun da yandığı ve ağır yaralandığı belirtiliyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan polis memuru, Hamburg'daki özel bir kliniğe sevk edildi.

İtfaiyenin çok sayıda ekiple olay yerine gelerek yangını söndürdüğü aktarıldı. Yangında yaralanan 20 kişiden 8'i olay yerinde tedavi edilirken, diğer yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA