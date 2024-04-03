Güney Kore'den Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğine 'yaptırım' kararı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin silah geliştirmesi için yardımcı olduğunu iddia ettiği iki Rus iş insanı ve bu kişilerin şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı. Rusya'nın ve Rus iş insanlarının bu konudaki tepkisi merak konusu oldu.

Güney Kore'den Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğine 'yaptırım' kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rus iş insanlarına ve şirketlerine yönelik yaptırımlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Intellekt LLC"nin başkanı Sergey Mikhaylovich Kozlov, "Sodeistvie"nin başkanı Aleksandr Fyodorovich Panfilov ve bu iki şirketi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Ayrıca, Moskova ile Pyongyang arasında askeri teçhizatın nakliyesini yapan "Lady R" ve "Angara" isimli Rus gemilerine de yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bu adımın nedeni hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliği tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor." ifadesi yer aldı.

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