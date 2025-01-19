Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Karar Verildi, Mahkemede Kaos Çıktı

Güney Kore’de mahkeme, sıkıyönetim ilan edip ülkede siyasi kaos çıkmasına neden olan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un tutukluluğunun devamına karar verdi. Görevden alınan Yoon'un destekçileri, mahkeme kapısında gerginlik yaratarak mahkemeye yabancı cisimler fırlatıp camları kırdı.

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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Karar Verildi, Mahkemede Kaos Çıktı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından 3 Aralık'ta ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin neden olduğu siyasi kriz büyüyor. Görevden alınan Yoon hakkında yürütülen sıkıyönetim soruşturmasında son olarak, Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi’nin (CIO) talebini değerlendiren Seul Bölge Mahkemesi, Yoon’un tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verdi.

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Karar Verildi, Mahkemede Kaos Çıktı - Resim : 1

Yoon’un milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiğini belirten mahkeme, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlamasıyla yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Delilleri karartma ihtimali nedeniyle alınan karar kapsamında, Yoon’un geçici olarak gözaltı merkezinde tutulduğu süre de dahil olmak üzere 20 güne kadar tutuklu kalabileceği açıklandı. CIO’nun, tutukluluk süresinin dolmasının ardından Yoon’u savcılığa sevk edeceği ve Yoon hakkında iddianame hazırlanacağı bildirildi.

MAHKEMEYE SALDIRDILAR

Diğer yandan, mahkemenin kararı Yoon destekçilerinin sert tepkisine neden oldu. Seul Bölge Mahkemesi’ne yabancı cisimler fırlatarak bazı camların kırılmasına neden olan Yoon destekçileri, mahkeme binasına girmeye çalıştı. Polis ile Yoon destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Karar Verildi, Mahkemede Kaos Çıktı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol “Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis’te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon ise soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Çarşamba günü tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı “yasadışı” olarak niteleyerek polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak olası bir çatışmada “kan dökülmesini önlemek” için soruşturmacılarla işbirliği yaptığını açıklamıştı. Yoon hakkındaki tutuklama kararının geçerlilik süresinin 48 saat olduğu belirtilirken, Yoon’un bu süre zarfında geçici olarak bir gözaltı merkezinde tutulduğu kamuoyuna yansımıştı. Yoon’un yetkisizlik gerekçesi ile yaptığı tutukluluğa itiraz kararı da mahkeme tarafından reddedilmişti. CIO, Yoon’u daha detaylı şekilde sorgulamak için ek tutukluluk süresi talep etmişti.

Kaynak: İHA

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