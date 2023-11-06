Güney Kore: Kuzey Kore'den kaçanları korumalıyız

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Kore'den yabancı ülkelere kaçan kişilerin korunmasının, diplomatik misyonlarının önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

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Güney Kore: Kuzey Kore'den kaçanları korumalıyız

Yonhap'ın haberine göre, Park, Kuzey Kore'den kaçan kişileri ele alan "Beyond Utopia" adlı belgeselin ilk gösteriminden önce konuşma yaparak iltica sorununa değindi.

Park, "Vatandaşlarımızı korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Kuzey Kore'den yabancı ülkelere kaçan kişileri korumak da Bakanlığımızın ve diplomatik misyonlarımızın temel görevidir." ifadesini kullandı.

"Ülkelerine zorla geri gönderilen Kuzey Korelilerin" büyük zorluklar yaşayacağından endişe duyduklarını belirten Park, "Bu sorunu ele almak için bizimle aynı değerleri paylaşan ülkelerle daha yenilikçi bir şekilde birlikte çalışmak için aktif olarak çaba sarf ediyoruz." dedi.

Park, Çin'in, son dönemde Kuzey Kore'den kaçan yüzlerce kişiyi zorla ülkelerine geri göndermesi konusunun benzer düşünen ülkelerle gündeme getirildiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA

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