Güney Kore: Kuzey Kore, seyir füzesi fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğudaki bir askeri limandan birden fazla seyir füzesi fırlattığını ifade etti.

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Güney Kore: Kuzey Kore, seyir füzesi fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yerel saatle pazar sabahı 8.00 sularında fırlatılan füzenin Güney Koreli ve ABD'li istihbarat yetkilileri tarafından incelendiğini ifade etti. Açıklamada "füzeler" ifadesi kullanılsa da sayı paylaşılmadı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Gözlem kapasitemizi güçlendirirken ordumu ABD ile yakından çalışıyor ve Kuzey Kore'deki faaliyetleri izliyor" ifadelerini kullandı.

Pyongyang ile ABD, Kuzey Kore ve Japonya arasındaki gerilim tırmanırken bu Kuzey Kore'nin bu at yaptığı 3. füze fırlatma denemesi oldu. Kuzey Kore 24 Ocak'ta da seyir füzesi test etmiş ve ilk defa ülkenin katı yakıtlı uzun menzilli balistik füzesiyle test fırlatması yapmıştı.

Washington ve Seul'daki yetkililer, Pyongyang'ın askeri bir hamle yapma hazırlığında olduğuna dair bir sinyal görmediklerini belirtti.

Kuzey Kore, olası nükleer saldırı kapasitesine sahip ilk seyir füzesi testini Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.

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