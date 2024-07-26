Güney Afrika'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Operasyonu: 95 Libyalı Gözaltına Alındı

Güney Afrika'da, özel bir güvenlik şirketine ait kampta, yasa dışı askeri eğitim aldığı iddia edilen 95 Libyalı gözaltına alındı.

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Güney Afrika'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Operasyonu: 95 Libyalı Gözaltına Alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel bir güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libya vatandaşı gözaltına alındı.

Mpumalanga Eyaleti Polis Sözcüsü Donald Mdluli, basına yaptığı açıklamada, Masoyi bölgesindeki bir çiftlikte yer alan ve yasa dışı askeri eğitim verildiğinden şüphelenilen kampa düzenlenen operasyonda Libya uyruklu 95 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu kişilerin söz konusu kampta askeri eğitim almış olabileceklerine işaret eden Mdluli, "Ayrıca bu kişilerin göçmen yasalarının bazılarını ihlal etmiş olabileceklerine inanıyoruz. Bu kamp, Özel Güvenlik Endüstrisi Düzenleme Kurumuna (PSiRA) göre güvenlik eğitimi için ayrılmış ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla burası bir askeri üs durumunda." dedi.

Mdluli, gözaltına alınanların bölgede başka suçlara karışmış olmasından şüphelenildiğini de ifade ederek, 95 Libyalının şimdilik sorgulanmak üzere gözaltında tutulduğunu söyledi.

Güney Afrika Polis Sözcüsü Athlenda Mathe de 95 Libyalının nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini anlattı.

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