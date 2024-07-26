Nijerya'da Korkunç Patlama: 7 Asker Öldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram tarafından döşenen mayınlar infilak etti. Patlamada 7 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da Korkunç Patlama: 7 Asker Öldü

Nijerya’nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram militanları tarafından döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın saldırıları devam ediyor. Askeri kaynaklar, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram militanları tarafından yola döşenen mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askeri kaynaklar, saldırının Monguno ve Baga köylerini birbirine bağlayan yolda düzenlendiğini aktararak, askerlerin devriye görevinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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