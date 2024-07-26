Türk Hava Yolları, O Ülkeye Yeni Seferler Başlatıyor

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) Şili'nin başkenti Santiago'ya sefer başlatıyor.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Şili'nin başkenti Santiago'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA