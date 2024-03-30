Güneş tutulması öncesi acil durum ilan edildi

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Güneş tutulması öncesi acil durum ilan edildi

Niagara bölgesi yetkilileri, Niagara Şelaleleri'nin 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının "en iyi görülebileceği yerlerden biri" olarak belirlenmesinin ardından bölgeye beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını belirten yetkililer, bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Jim Diodati, kentin 1 günlük ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşacağını söylemişti.

8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.

Kaynak: AA

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