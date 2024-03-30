Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı: Bölgedeki binalar boşaltıldı

Hollanda'nın Ede kentinde bulunan bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı.

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Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı: Bölgedeki binalar boşaltıldı

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.

Hollanda’nın doğusundaki Ede’de rehine krizi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde Ede’de bulunan bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti.

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı: Bölgedeki binalar boşaltıldı - Resim : 1

Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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