Gözaltındayken firar etmişti: Binance yöneticisi yakalandı
Nijerya'da gözaltındayken firar eden kripto para borsası Binance'ın yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla yakalandı.
Nijerya'da gözaltındayken kaçan, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Kenya'da yakalandığı bildirildi. Yerel medyadaki haberlere göre, Anjarwalla, alınan istihbaratın ardından Kenya'da ele geçirildi.
Gözaltına alınan Anjarwalla'nın Nijerya hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Nijerya hükümeti, şubat ayında, yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Binance'e erişim engeli getirmiş, 28 Şubat'ta Binance'nin yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ı gözaltına almıştı.
Kaynak: AA