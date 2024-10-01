Google Tercihini Yaptı: Yeni İşletim Sistemi Türk Tatlısıyla Anılacak

Google, 2009 yılında piyasaya sürülen Android 1.5 – Cupcake sürümünden beri, her yeni Android sürümünde bir tatlı isimlendirmesiyle karşımıza çıkıyor.

Android Authority'nin aktardığına göre Android 16'nın kod adının baklava olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Görüş aldıkları bir kaynağa göre, baklava gerçekten de Android 16'nın tatlı adı olarak belirlendi.

Ancak Google, Android 10'un piyasaya sürülmesiyle tatlı kod adı geleneğinden uzaklaştı ve gelecekteki tüm sürümler için yalnızca sürüm numarası kullanmaya karar verdi. Android 16, resmi olarak kullanılan bir tatlı kod adı olmadan basitçe "Android 16" olarak bilinecek.

Google henüz Android 16'nın çıkış zaman çizelgesini duyurmadı. Platformun çıkış geçmişine bakılırsa 2025'in 4. çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Google, Android 15 için Vanilla Ice Cream yani Vanilyalı dondurma adlandırmasını tercih etmişti.

Kaynak: NTV