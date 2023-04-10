Gizli istihbarat belgeleri sızdırıldı: Rus paralı asker grubu Wagner silah almak için Türkiye ile temas kurmuş!

ABD’de sosyal medyaya sızdırılan gizli belgelerde, Ukrayna’nın işgalinde büyük rol oynayan Rus paralı asker grubunu Wagner’in Türkiye’den silah alma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

T24’ün sosyal medyaya sızan belgelerden aktardığına göre, ABD, Wagner Grubu'nun planlarına dair belgeleri ele geçirmeyi başardı. Bu planlarda, Wagner'in silah bulmak için Türkiye'yi bir kanal olarak kullanmaya çalıştığı görülüyor.

Belgelere göre, şubat başında Wagner personeli, "Vagner'in Mali ve Ukrayna'daki girişimleri için Türkiye'den silah ve ekipman almak için Türk bağlantılarla temasa geçti. Normal şartlarda Wagner'in Latin alfabesiyle yazılımında "W" harfi kullanılsa da, bu belgede "V"nin kullanıldığı görüldü.

Washington Post'un belgelerden aktardığına göre, Mali Cumhurbaşkanlığı'nı vekâleten yürüten Assimi Goïta, "Mali'nin Vagner'in adına Türkiye'den silahlar alabileceğini" söyledi.

Belgelerde Türk devletinin Wagner'in girişiminden haberdar olup olmadığına veya paralı asker grubunun girişimlerinin başarılı olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Washington Post, NATO üyesi Türkiye'nin Wagner'e silah sağladığı senaryonun ciddi tartışmalara yol açabileceğine dikkati çekti.

TÜRKİYE YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Türkiye, Washington Post'a konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Ukrayna'nın işgalinde Rus ordusuyla birlikte aktif rol oynayan, bazı kuşatma girişimlerini tek başına üstlenen Wagner, ABD tarafından "ulusötesi suç örgütü" ilan edilmişti.

ABD ve müttefikleri, onlarca gizli istihbarat belgesinin nasıl sosyal medyada yayıldığını tespit etmeye çalışıyor. Bir bölümünün Pentagon'a ait olduğu anlaşılan bilgiler Ukrayna ile ilgili hassas belgeler içeriyor.