Rolling Stones ve David Bowie'nin bas gitaristi Regan hayatını kaybetti

Rolling Stones ve David Bowie'nin bas gitaristi John Regan 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Rolling Stones ve David Bowie'nin bas gitaristi Regan hayatını kaybetti

Müzik hayatı boyunca "The Rolling Stones" grubu başta olmak üzere Billy Idol, David Bowie, Peter Frampton ve Ace Frehley gibi isimlerle çalışan bas gitarist John Regan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medyada Regan'ın bir aile dostu tarafından paylaşılan mesajında Cathy Merring-Regan, eşinin New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini aktardı. Müzisyen Peter Frampton ise sosyal medya hesabında, "En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kişiliği ve iyi bir gitarist olmasıyla hayatıma değer kattı." açıklamasında bulundu.

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