Genelevler yeni bölgeye taşınıyor

Şehrin imajını düzeltmek ve turist sayısını düşürmek isteyen Amsterdam yönetimi, Red Light Bölgesi'ni kentin güneyinde oluşturulacak bir başka bölgeye taşımayı planlıyor.

Genelevler yeni bölgeye taşınıyor

Amsterdam'ın kent merkezinde yer alan Red Light Bölgesi, genelevlerden oluşuyor ve şehrin turistik merkezinde yer alıyor.

Turistik merkezdeki kalabalığı ve suç oranlarını azaltmak isteyen Amsterdam Belediyesi, yeni bir 'Erotik Merkez' oluşturmak için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Femke Halsema, Amsterdam'ın güneyindeki Avrupa Bulvarı'nın Erotik Merkez için en uygun yer olarak belirlendiğini açıkladı.

Uzun süredir Red Light'ın şehir merkezinde olmasına karşı çıkan Halsema, "Yer seçimi, yeni yılın ilk aylarında kent konseyinin onayına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Halsema, yeni merkezin açılmasının 7 yıl süreceğini sözlerine ekledi.

Amsterdam'da iş bölgesinde yer alan Avrupa Bulvarı, kurulacak Erotik Merkez için önerilen üç bölgeden biriydi. Yeni merkezde seks işçileri için 100 oda oluşturulması planlanıyor.

Amsterdam'da seks işçiliği, sadece belirli yerlerde ve izin alınması durumunda yasal. Yerel medyaya göre Red Light'ta 250 aktif oda bulunsa da şehirde kaç seks işçisinin çalıştığı bilinmiyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni merkezin pencerelerinin bina içinde bulunacağı belirtildi.

Yeni projeye karşı çıkanlar, genelevlerin şehir dışına taşınmasının seks işçileri için özellikle gece geç saatlerde güvenlik problemleri yaratabileceğini savunuyor.

Etiketler
Hollanda
İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı
Almanya işçi alımı! En çok işi aranan sektörler belli oldu Almanya işçi alımı! En çok işi aranan sektörler belli oldu
Bir Avrupa kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu Bir Avrupa kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu
Zelenskiy açıkladı: Rusya'ya ait uçak düşürüldü Zelenskiy açıkladı: Rusya'ya ait uçak düşürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?
AKP, 2024 yılı memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı: Rakam verdi! AKP, memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: Zirvede bir Türk dizisi var! Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: Zirvede bir Türk dizisi var!
İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe belli oldu İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe belli oldu
Dilan Polat davasına Ankara'dan müdahale edildi iddiası: 'Ünlü bir ismin adı karışınca...' Dilan Polat davasına 'Ankara'dan müdahale edildi' iddiası