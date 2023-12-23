Bir Avrupa kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu

Fransa'nın Montpellier kenti sakinleri için toplu taşımanın ücretsiz olması kararı alındı.

Son Güncelleme:
Bir Avrupa kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu

Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse, X'te yaptığı paylaşımda, kentte yaşayanlar için toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar verildiğini duyurdu.

Alınan karara göre, kent sakinleri alacağı özel bir kartla toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek, turistler ve ikamet adresi Montpellier'de olmayanlar için yolculuk başına 1,60 avro tutarında ücret alınmaya devam edilecek.

Delafosse'nin 2020'de seçim vaadi olarak sunduğu "ücretsiz toplu taşıma" projesini gerçekleştirmesiyle Montpellier, Avrupa'da toplu taşımanın ücretsiz olduğu 3. kent oldu.

Etiketler
Fransa
Son Güncelleme:
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
Nijer'deki Fransa güçleri tamamen çekildi Nijer'deki Fransa güçleri tamamen çekildi
Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı
İsrail devlet televizyonuna göre, Tel Aviv Gazze'ye kara harekatını sonlandırabilir İsrail devlet televizyonuna göre, Tel Aviv Gazze'ye kara harekatını sonlandırabilir
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? Bankaların faiz rakamları güncellendi: 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?
AKP, 2024 yılı memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı: Rakam verdi! AKP, memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: Zirvede bir Türk dizisi var! Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: Zirvede bir Türk dizisi var!
Vanity Fair seçti: İşte 2023'ün en iyi 21 filmi! Vanity Fair seçti: İşte 2023'ün en iyi 21 filmi!
Meteoroloji'den 6 bölge için alarm: Kar, yağmur, fırtına çok şiddetli geliyor! Meteoroloji'den 6 bölge için alarm: Kar, yağmur, fırtına çok şiddetli geliyor!