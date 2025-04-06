Gazze'de Son 24 Saatte 26 Filistinli Daha Katledildi

Ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatan İsrail, Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Son 24 saatte hastanelere 26 ölü ve 113 yaralı getirildi, can kaybı 50 bin 695'e yükseldi.

Gazze'de Son 24 Saatte 26 Filistinli Daha Katledildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 26 ölü, 113 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 297 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 695'e, yaralıların sayısının da 115 bin 338'e yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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