Gazze’de Sivillerin Sığındığı Noktalar Hedefte! 10 Can Kaybı

İsrail ordusunun, Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik düzenlediği son hava saldırılarında en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıların, bölgenin farklı noktalarını hedef aldığı belirtildi.

ÇADIR KAMPI HEDEF ALINDI

Yetkililer, saldırılardan birinin Gazze’nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesinde gerçekleştiğini aktardı. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadırın vurulduğu, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

