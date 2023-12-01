Gazze'de geçici ateşkes sona erdi: İsrail saldırılarında ölü sayısı 178'e yükseldi

İsrail'in sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün geçici ateşkesin bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi. Buna göre, sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak, çocuğu kadın ve çocuk, 178'e yükseldi, 589 kişi de yaralandı. Bakanlık, bir önceki açıklamasında İsrail'in bugünkü saldırılarında 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

7 EKİM'DEN BU YANA 73 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümet de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarına ilişkin bilgi verdi. İsrail'in bugünkü saldırılarında 3 gazetecinin daha hayatını kaybettiğini belirten Sevabite, İsrail'in hakikate ışık tutan ve gerçekleri aktaran basın mensuplarını hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Sevabite, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden gazeteci sayısının 73'e yükseldiğini kaydetti. Anadolu Ajansı'nın (AA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest habercisi olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

İSRAİL, HASTANENİN YAKININA SALDIRDI

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Dr. Mohammed Ganim, Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesinin hemen ardından İsrail'in çalıştığı hastane yakınına saldırdığını belirtti.

Daha önce Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde acil durum doktoru olarak görev yaptığını belirten Ganim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin zorla boşaltılmasının ardından ekip arkadaşlarıyla güneye hareket ettiklerini söyledi.

'300 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI REFAH'TA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ VAR'

Refah Sınır Kapısı'na yakın konumda bulunan Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Ganim, bu göreve hastanenin Başhekimi Dr. Suhaib el-Hams'ın İsrail saldırısında yaralanmasının ardından getirildiğini anlattı. Gazze'deki nüfusun zorunlu olarak kuzeyden güneye göç ettirildiğine değinen Ganim, normal şartlarda 300 bin kişinin yaşadığı Refah'ta şu an 1 milyonun üzerinde kişinin bulunduğuna dikkati çekti.

'REFAH'TA SADECE 2 HASTANE VAR'

Ganim, Refah'ta sadece 2 hastanenin bulunduğunun altını çizerek, bu hastanelerin yüksek sayıda hasta için yeterli kapasitesinin bulunmadığını ifade etti. Bugün "insani ara"nın sona ermesiyle Gazze'ye havadan saldırıların yeniden başladığını, Kuveyt Hastanesi'nin yakınlarına da saldırıldığını belirten Ganim, bu saldırılar sonucu Kuveyt Hastanesi'ne 70 yaralı ve ölen 15'i aşkın kişinin getirildiğini aktardı.