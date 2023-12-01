Blinken: Gazze’de olup bitenler, Filistinliler için kurulacak devletle sonuçlanmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Cop28 İklim Zirvesi’nin ardından gazetecilere verdiği röportajda, “Gazze'de olup bitenler hakkında ne düşünüyoruz? Bizce tüm bu sorular Filistinliler için kurulacak bir devletle sonuçlanmalı” dedi.

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Blinken: Gazze’de olup bitenler, Filistinliler için kurulacak devletle sonuçlanmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Cop28 İklim Zirvesi’nin ardından ülkesine dönmek üzere Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’na geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların bölgeye yayılmaması için çalışacağını söyledi.

Blinken, "7 Ekim’de olanların bir daha asla yaşanmamasına yönelik çabalarında İsrail’i desteklediğimizi açıkça ifade ettik. Ayrıca bu çabaları gerçekleştirirken, sivillerin korunmasına ve insani yardımın bölgeye ulaşmasına önem verilmesi konusunda da çok net olduk” dedi.

ABD’nin mevcut savaşın yanı sıra ilerleyen günlerde ne olacağının planlanmasına da odaklandığını ve bugün Dubai’de Arap mevkidaşlarıyla bu konuyu görüştüğünü kaydeden Blinken, “Gazze’de olup bitenler hakkında ne düşünüyoruz? Nasıl yönetiliyor? Güvenlik nereden geliyor? Yeniden inşa etmeye nasıl başlayacağız? Ve daha da önemlisi, adil ve kalıcı bir barışa giden yola nasıl gireceğiz? Bizce tüm bu sorular Filistinliler için kurulacak bir devletle sonuçlanmalı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Filistin yönetimi hazır olana kadar Arap müttefiklerinin geçici bir süre Gazze Şeridi’nin güvenliğinin yönetilmesine yardım etmek zorunda kalacağı yönündeki beklentisine atıfta bulunan Blinken, “Bunun büyük bir kısmı sıkı çalışmayı, zorlu kararları ve çeşitli ülkelerin vermek zorunda kalacağı taahhütleri gerektiriyor” şeklinde konuştu.

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