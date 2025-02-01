Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 487'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirmesi, daha önce yaralanan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 24 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu bölgedeki toplam can kaybı 47 bin 487'ye yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 487'ye Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlaline devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca daha önce yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği, yıkılan binaların enkazından ise 24 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 487'ye, yaralı sayısının ise 111 bin 588'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Gazze Filistin Sağlık Bakanlığı
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