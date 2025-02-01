Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! Anaokulu Çocuğu Aslında 16 Yaşındaymış

Dünyada çocuklara yönelik şiddet vakaları artarken, son olarak Avustralya'da evli bir çift, şu anda 20 yaşında olan kızlarını "sonsuza kadar küçük bir kız olarak kalması" için yıllarca aç bırakma derecesinde yetersiz beslemek ve kötü muamelede bulunmaktan mahkum edildi.

Her ikisi de 47 yaşında olan çift, Perth kentinin seçkin bir banliyösünde yaşıyordu. Savcılar, kız çocuğunun 2021 yılında 16 yaşındayken sadece 27 kilo olduğunu açıkladı. Bale öğretmeninin endişesi üzerine yapılan ihbar sonrası çocuk bulunduğunda kemiklerinin gözle görülür bir şekilde seçilebildiği ve renginin sapsarı olduğu bildirildi. Apar topar hastaneye yatırılan kıza beslenme tüpü takılması gerekti.

DOĞUM BELGESİYLE DE OYNAMIŞLAR

Ebeveynlerin ve kızlarının kimlikleri açıklanmazken, yetkililer, buna gerekçe olarak şu anda 20 yaşında olan kızın suçlar işlendiğinde reşit olmamasını gösterdi. Çift, kızlarının duygusal, sosyal ve işlevsel gelişimini sağlamamaktan suçlu bulunurken, ayrıca baba, kızını olduğundan daha küçük göstermek için doğum belgesinde sahtecilik yapmaktan da suçlu bulundu.

ANAOKULU ÖĞRENCİSİ GİBİ DAVRANMAYA ZORLADILAR

Duruşma sırasında savcılar, anne ve babanın 16 yaşında olmasına rağmen kızlarını okul öncesi çağda bir çocuk gibi giydirip öyle davranmaya zorlayarak küçük bir kız olarak tutmaya çalıştıklarını anlattı. Çocuğu evde eğiten ebeveynler, çoğu zaman onu toplumdan da izole etti.

CEZALAR AÇIKLANDI

31 Ocak Cuma günü açıklanan kararda baba altı buçuk yıl, anne ise beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza duruşması sırasında Yargıç Linda Black, ebeveynlerin sergiledikleri davranışların "akılalmaz" olduğunu söyledi ve "Kendi fikirlerinizi kızınız için en iyi olanın önüne koydunuz. 20 yaşından büyük bağımsız bir yetişkin olarak işlev göremeyen bir çocuk yarattınız. Onun büyümesine asla izin verilmedi" dedi.

KIZLARI HAKİME İFADE VERDİ

Ceza duruşmasından önce hakime ifade veren kızları, ebeveynleri tarafından herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığına inanmadığını söyledi. Yargıç Black, mektubun içeriğini dikkate alacağını söylerken, kızın büyürken çok yalnız kaldığı için başına gelenleri tam olarak anlayamayabileceğini de ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi