Almanya'da Bin 600 Yıllık Minyatür Asma Kilit Bulundu

Almanya’da 1600 yıllık altın minyatür Roma asma kilidi bulundu. Vestfalya bölgesinde metal dedektörüyle keşfedilen kilit, Roma dönemi ustalığını ve Kuzey Almanya ile Roma arasındaki ticarete dair ipuçları sunuyor.

Almanya'da Bin 600 Yıllık Minyatür Asma Kilit Bulundu

Almanya'nın Vestfalya bölgesinde metal dedektörü kullanan bir kişi, bin 600 yıllık minyatür bir Roma asma kilidi keşfetti. Araştırmacılar, eserin 3’üncü ve 4’üncü yüzyıllarda Roma'da kullanılan kilitlerin minyatür bir versiyonu olduğunu belirledi. Vestfalya-Lippe Bölge Birliği'nden arkeolog Michael Rind, “Altın minyatür kutu kilidinin Avrupa'da eşi benzeri yok” dedi.

Metal dedektörünü kullanan Constantin Fried, “Bulguyu elime aldığımda neredeyse inanamadım çünkü bu tür Roma kilitleri genellikle çok daha büyük olur ve demir ya da bronz parçalardan yapılır. Belli ki biri, kilidi kırmak veya bir tıkanıklığı açmak için kurcalamış” ifadelerini kullandı.

Kilit üzerinde çalışan uzmanlar, silindirin iç çekirdeğinin demirden yapıldığını keşfetti. Daha ayrıntılı bilgisayarlı tomografi taramaları sayesinde kilidin iç mekanizmasında bir yay, sürgü, taban levhası, kılavuz rayı ve pim bulunduğu tespit edildi. Yapılan analiz, asma kilidin yüksek düzeyde Roma ustalığını gösterirken, 3’üncü yüzyılda Kuzey Almanya ile Roma arasındaki ticarete dair ipuçları sundu.

Araştırmacılar, asma kilidin modern benzerleri gibi mücevher kutularını veya sandıkları korumak için kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: DHA

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