Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 334'e Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 334'e, yaralı sayısı 93 bin 356'ya yükseldi. Öte yandan İsrail'den Deir al-Balah ve Maghazi bölgesindeki Filistinliler için yeni bir tahliye uyarısı yapıldı.

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Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 334'e Yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 323 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 212 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 334'e, yaralı sayısının 93 bin 356'ya yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN YENİ TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah ve Maghazi bölgesindeki Filistinliler için yeni bir tahliye uyarısı yayınladı. Bölgedeki Filistinlilerin, şu anda yaklaşık 42 kilometrekare olan ve Gazze Şeridi'nin toplam büyüklüğünün yüzde 11'ine denk gelen "insani yardım bölgesine" geçmesi istendi. 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun yaklaşık 1.9 milyonu bu bölgede yaşıyor.

Kaynak: İHA

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