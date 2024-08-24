Çinli Gayrimenkul Şirketi İflas Etti

Küresel çapta yaşanan iflasların ardı arkası kesilmiyor. 2019 yılında patlak veren koronavirüs pandemisiyle ortaya çıkan kapanma süreci adete irili ufaklı işletmelerin sonu oldu.

Ülkemizde de çok sayıda iflas ve konkordato ilanlarının verildiği süreçte Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD’de de çok sayıda şirket iflas etti. Ekonomim'de yer alan habere göre, Çin’de ise ülkenin önde gelen ve devlet destekli milyar dolarlık sermayeli gayrimenkul şirketi iflas etmişti. Bu iflasla birlikte çok sayıda inşaat projesi yarıda kalırken ülkede ekonomik sıkıntılar da baş gösterdi.

Dosyada, bu borcun en az yüzde 83'ünün sahiplerinin anlaşmayı desteklediği belirtildi. Gelinen süreçte ise yine Çin’de bir inşaat şirketi iflas etti. Basına yansıyan wsj.com’da yer alan habere göre Hong Konglu gayrimenkul şirketi Yuzhou Group iflas ettiğini açıkladı. Çin’de yaşanan ekonomik kriz ve daralmanın son kurbanı olarak nitelendirilen şirketin yetkilileri ABD’de iflas başvurusunda bulundu.

Yuzhou, Perşembe günü offshore yeniden yapılandırması için ABD mahkemesinin onayını talep ederek 15. bölüme girdi. Geliştirici, New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ndeki bir dosyaya göre, tahvil sahipleri ve borç verenlerle yaklaşık 6,7 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırmak için bir anlaşma yaptığını söyledi.

1994’TEN BU YANA FAALİYETTEYDİ

Yuzhou Group (Yuzhou Properties) merkezi Çin’de bulunan bir gayrimenkul şirketiydi. 1994 yılında kurulan şirket, konut, ticari ve karma kullanımlı gayrimenkul projeleri geliştirme konusunda uzmandı. Gayrimenkul devi Çin’in özellikle büyük şehirlerinde çok sayıda projeye imza atmıştı. 2009 yılında Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda (HKEX) halka arz edilen Yuzhou, bu sayede uluslararası alanda da tanınır hale gelmişti.

Yuzhou Group'un projeleri genellikle yüksek kalite ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilmişti. Şirketin portföyünde birçok büyük ölçekli proje bulunmakta ve bu projeler genellikle Çin'in doğu ve güney kıyı bölgelerinde yoğunlaşmakta.