Trump'a Suikast Girişiminde Gizli Servis Çalışanlarına Verilen Ceza Belli Oldu

ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası başlatılan soruşturmada, en az beş Gizli Servis görevlisine disiplin cezası olarak çalışanları operasyonlara katılmaktan alıkoyan "idari görev" verildiği bildirildi.

Trump'a Suikast Girişiminde Gizli Servis Çalışanlarına Verilen Ceza Belli Oldu

ABD'nin eski başkanı ve yeniden başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

The Hill'in ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, en az beş Gizli Servis görevlisine disiplin cezası olarak çalışanları operasyonlara katılmaktan alıkoyan "idari görev" verildi. Trump'ın mitingi sırasında güvenlik planlamasını yapan personelin de "idari görev" verilen kişilerden biri olduğu belirtildi.

Gizli Servis, söz konusu disiplin cezalarına dair doğrudan bir açıklama yapmasa da "Tespit edilen ve kanıtlanan ihlaller, olası disiplin cezaları Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından soruşturulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

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