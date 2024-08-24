İki Günde 100 Bin Filistinli Yerinden Edildi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, son 2 günde yaklaşık 100 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu.

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İki Günde 100 Bin Filistinli Yerinden Edildi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in tahliye tehditleri ve bombalı saldırıları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in tahliye yönündeki talep ve tehditleri ile bombalamaları nedeniyle son iki günde 100 bin Filistinlinin, şehrin doğusundan yerinden edildiği ve 20 barınma merkezinin de hizmet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

213 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre İsrail, 1 Temmuz ile 21 Ağustos arasında 16 "tahliye emri" çıkardı ve 1-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 213 bin Filistinliyi zorla yerinden etti.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi. BM'nin verileri aynı zamanda Gazze'deki Filistinlilerin çoğunun en az ayda bir kez yer değiştirmek zorunda kaldığını gösteriyor. İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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