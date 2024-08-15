Gazze'de Ateşkes İçin Görüşmeler Hamas Olmadan Başladı

Gazze'deki İsrail katliamının sona erdirilebilmesi için ABD, Katar ve Mısır'ın çağrısıyla Doha'da ateşkes görüşmeleri başladı. Ancak Hamas, görüşmelere katılmıyor.

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Gazze'de Ateşkes İçin Görüşmeler Hamas Olmadan Başladı

İsrail'in ağır saldırıları altındaki Gazze için ateşkes görüşmeleri, ABD, Mısır ve Katar'ın arabulucuğunda Doha'da başladı. İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad şefinin de yeni tur görüşmeler için ABD'li ve Mısırlı mevkidaşları ile Katar başbakanına katılması bekleniyor. Ancak savaşın taraflarından biri olan Hamas masada yok.

Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı. İsrail Başbakanlığı ise müzakerelere katılacağını açıklamıştı.

Başbakan Benyamin Netanyahu'ya göreyse durum tam tersi. Ayrıca Netanyahu'ya göre, ateşkesin önündeki en büyük engellerden biri yeni Hamas lideri Yahya Sinvar.

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