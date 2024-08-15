İki Ülkede Kırmızı Alarm! Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aşacak

Alarm verilen Bosna Hersek'in birçok şehrinde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği bildirildi.

Sırbistan'da ise halka birçok kentte hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkabileceği ve "kırmızı" alarm verildiği duyuruldu.

HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), hafta boyunca aşırı sıcak havanın süreceği uyarısını yaparak, dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu. Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsünden Milan Jovanovic Batut, ülkenin 10 şehrindeki hava koşullarını 'çok tehlikeli' olarak değerlendirdi.

Yetkililer, ayrıca aşırı sıcak hava koşullarının kronik hastalığı bulunanlar için elverişsiz olduğunu, astım ve kalp hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Otomobil ve Motosiklet Derneği de sürücülere trafikte daha dikkatli olmalarını, günün en sıcak saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA