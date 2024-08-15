Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik başladı. En son 4 Ağustos'ta kül ve lav püskürten yanardağ, dün akşam saatlerinde yeniden harekete geçti. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

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Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu. Yanardağın son dönemdeki aktif kraterlerinden Voragine kül püskürttü ve burada lav akışı gözlendi. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yerel basında yer alan haberlerde de Etna'nın püskürttüğü küllerin, yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştüğü ve bazı yerleşim yerlerinde kül temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

UÇUŞLARA ETNA ENGELİ

Etna'nın yoğun şekilde kül püskürtmesi hava ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi.

Yanardağa yakın konumdaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, havaalanına önemli miktarda kül düşmesi nedeniyle pistin kullanılamaz hale geldiği ve bu nedenle hem inişlerin hem de kalkışların askıya alındığı ifade edildi. Katanya varışlı uçaklar, bölgeye en yakın havalimanlarından Palermo'ya yönlendirildi. Havalimanında altyapı koşulları düzeldiğinde uçuşların yeniden başlayacağı, 18.00'den sonra bunun mümkün olabileceği belirtildi.

Etna Yanardağı, son olarak 4 Ağustos'ta kül ve lav püskürtmüştü. Dün akşamki son volkanik faaliyet, temmuz ayından bu yana 6. volkanik patlama oldu. Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyor.

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Kaynak: AA

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