Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 223'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi.

Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 223'e yükseldi

İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi’ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 5 saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 35 bin 233’e, yaralananların sayısının ise 79 bin 141’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölenlerin sayısı 40'a yükseldiİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölenlerin sayısı 40'a yükseldiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı: Karnından vuruldu Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı: Karnından vuruldu
Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor
Ayhan Bora Kaplan soruşturması sınırları aştı: Rusya'dan Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarına yanıt Rusya'dan Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarına yanıt
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
TÜİK verilerine yansıdı... Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri? Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri?
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü