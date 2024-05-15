Ayhan Bora Kaplan soruşturması sınırları aştı: Rusya'dan Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarına yanıt

Türkiye'de Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinde yaşanan 'emniyet ve yargıda darbe' iddiaları Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya da soruldu. Zaharva, "Türk tarafıyla bu tür konulara ilişkin diyaloğu geleneksel olarak sürdürdüğünü" söyledi.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması sınırları aştı: Rusya'dan Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarına yanıt

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında, emniyet mensuplarının gözaltına alınmasının ardından MHP lideri Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı ve MİT Başkanı ile yaptığı toplantı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya soruldu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan üç emniyet görevlisinin evlerinde arama gerçekleştirilmiş ve ardından bu emniyet mensupları gözaltına alınmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuya ilişkin yaptığı sert açıklamada, konunun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir durum olduğunu söyleyerek olayı komplo olarak nitelemişti.

Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededirBahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededirSiyaset

BAHÇELİ'DEN 17-25 ARALIK HATIRLATMASI

Bahçeli açıklamasında, "17-25 Aralık emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gece yarısı kararıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmiş ve toplantıda Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturması ele alınmıştı.

YAŞANANLAR RUSYA'DA YANKI BULDU

Bahçeli’nin bu açıklaması Rusya’da da yankı buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Temmuz anımsatılarak konuya ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayarak, "Madem hemen o olayı anımsattınız, ben de bunun kamuoyuna açık bir şekilde, mikrofonların önünde ya da birtakım reytingleri artırmak ve hoş görünmek için yapılmadığını, ilgili kanallar üzerinden yapıcı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatayım" dedi.

Etiketler
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