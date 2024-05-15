Hırvatistan'da marina yangını: 22 tekne kül oldu

Hırvatistan'nın turistik İstriya Yarımadası'ndaki marinada yangın çıktı. Marinada çıkan yangında 22 tekne kullanılmaz hale gelirken 5 teknenin zarar gördüğü bildirildi. Yangın anları kameraya yansıdı…

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Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısında yer alan turistik Istria Yarımadası'ndaki bir marinada yerel saatle 03.55'te yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hırvatistan medyası, yangın sırasında bazı tekne sahiplerinin alevlerden kaçmak için denize atladığını, itfaiyecilerin ise alevlerin henüz ulaşmadığı tekneleri ayırmak için yoğun çaba sarf ettiğini aktardı. Yangın saat 07.00 civarında kontrol altına alınırken, Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğüne göre alev alev yanan 22 tekne küle döndü. Çevresel zararı engellemek için denize bariyerler yerleştirildi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Hırvatistan'da marina yangını: 22 tekne kül oldu - Resim : 1

Bu arada yerel medyada yer alan haberlerde, yangının neden olduğun zararın 100 milyonlarca avro olduğuna dikkat çekildi.

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Kaynak: İHA

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