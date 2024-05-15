İsviçre'de yargılandı: Gambiyalı eski Bakana 20 yıl hapis cezası

Eski Gambiya İçişleri Bakanı Ousman Sonko'yu bakanlık yürüttüğü dönemde insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu. İsviçre'de mahkeme, Sonko’yu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Son Güncelleme:
İsviçre'de yargılandı: Gambiyalı eski Bakana 20 yıl hapis cezası

İsviçre'deki Federal Ceza Mahkemesi, eski Gambiya İçişleri Bakanı Ousman Sonko'yu, baskıcı bir yönetim uygulamakla suçlanan eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminde insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu. Gambiya'da 2006-2016 yılları arasında bakanlık görevini yürüten Sonko, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bellinzona kentinde gerçekleştirilen duruşmaya insan hakları avukatı Reed Brody de katıldı. Brody, Sonko'nun kasten adam öldürme, işkence ve sahte hapis cezalarından mahkum edildiğini, tecavüz suçundan ise beraat ettiğini söyledi.

SONKO KARARI TEMYİZE GÖTÜREBİLİR

Hakkındaki dava Ocak ayında açılan Sonko, 2016 yılının Kasım ayında İsviçre'ye iltica talebinde bulunmuş ve sivil toplum kuruluşları tarafından cinayet, tecavüz ve işkenceye karıştığına dair kanıtlar sunmasından 2 ay sonra da tutuklanmıştı. İsviçre Başsavcılığı tarafından Sonko hakkında 1 yıl önce hazırlanan iddianamenin Jammeh yönetiminde geçen 16 yıl boyunca işlendiği iddia edilen suçları içerdiği açıklanmıştı.

Uçağın fırlatma koltuğu aniden çalıştı: 1 pilot öldüUçağın fırlatma koltuğu aniden çalıştı: 1 pilot öldüDünya

1988 yılında Gambiya ordusuna katılan Sonko, 2003 yılında Devlet Muhafızları Komutanı olarak görevlendirildi. 2005 yılında ise Gambiya polisinin müfettişliğine getirilen Sonko, 2016 yılının Eylül ayına kadar İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü. Sonko, Jammeh'in iktidarı kaybetmesinden bir süre sonra da Avrupa'ya sığındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsviçre İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor
Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları
Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Uçağın fırlatma koltuğu aniden çalıştı: 1 pilot öldü Uçağın fırlatma koltuğu aniden çalıştı: 1 pilot öldü
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
İzmir açıklarında art arda iki deprem! Naci Görür'den açıklama!
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü