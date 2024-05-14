Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öylesine azimli dirayetli vicdanlı bir dış politika takip edilmektedir ki İsrail’le yapılan 9.5 milyar dolarlık ticaret bir kalemde silinip atılmıştır. Türkiye çok büyük bir ülkedir, haklının yanındadır. Tarihin sesi kulaklarımızda çınlamaktadır.

Vadedilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bugün susarsak gelecekte yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek, Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiften bahsedilemeyecektir.

EUROVİSİON TEPKİSİ

Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa bastın böyle çağdaşlık anlayışı!

MEB'E TEBRİK

Bütüncül bir modelin hazırlanmasından neden rahatsızlık duyulmaktadır? Maarif kelimesine takılmış olan zevatın ne dediğinin bir anlamı yoktur. Niyet halistir hedef parlaktır Milli Eğitim’in milli geleceğimizi inşa etmesi başlıca temennimdir. Milli Eğitim Bakanımızı ve söz konusu modelin hazırlığında emeği geçen herkesi kutluyorum.

Ümit ediyorum ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın, bu dram artık sonlansın. TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanununda yapılacak değişiklik teklifini yürekten destekleyeceğiz.

"ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALIDIR"

Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır.

Dün açıklanan kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle eşzamanlı olarak Türkiye ekonomisinde düzelme yaşandıkça, enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça ve döviz piyasalarında beklenen istikrar sağlandıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacak, onlar da refaha ulaşacaktır.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI: "ETRAFIMIZDA İHANET DUVARI ÖRMEYE ÇALIŞMANIN AĞIR SONUÇLARI OLACAKTIR"

Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp, aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Etrafımızda ihanet duvarı örmeye çalışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikazımdır.

Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar, hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir.

Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını ifade eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş! Hepsini göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.

9. yargı paketinde casusluk suçuyla ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmeli. Yurt içi ve yurt dışından hain FETÖ’cülerin onlara sözcülük yapan sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır!