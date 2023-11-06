'Gazze'de 7 Ekim'den beri her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybetti'

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

'Gazze'de 7 Ekim'den beri her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybetti'

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret edilen açıklamada, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı." ifadesi kullanıldı.

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