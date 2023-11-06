Obama'dan 'Gazze' açıklaması: Kimsenin eli temiz değil

ABD eski başkanı Barack Obama, "Pod Save America" adlı podcast yayınında yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin çatışmalarını da değerlendirdi. Obama, Hamas’ın İsrail saldırısı, ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak “Kimsenin eli temiz değil” dedi.

“Eğer sorunu çözmek istiyorsanız bütün gerçeği dikkate almalısınız” değerlendirmesinde bulunan Barack Obama, “Ve sonra kimsenin elinin temiz olmadığını kabul etmek zorundasınız. Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız. Geçmişe bakıyorum, başkanlığım döneminde ne yapabilirdim, daha ileriye gidebilmek için. Elimden geleni yaptım. Bunu kanıtlamak için yara izlerim var” ifadelerini kullandı.

'ÇATIŞMA HEPİMİZ İÇİN AHLAKİ BİR HESAPLAŞMA'

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'nin aktardığına göre, Hamas’ı kınayan Obama, Gazze’de yaşamını yitiren siviller için de taziyede bulundu. “Hamas’ın yaptığı korkunçtu ve bunun bir savunması yok” diyen Obama, “İşgal de bir gerçek ve Filistinliler’e olanlar dayanılmaz” dedi. Obama “Çatışma hepimiz için ahlaki bir hesaplaşma” yorumunu yaptı.

'FİLİSTİN HALKININ KENDİNİ YÖNETTİĞİ BİR DEVLET KURULMALI'

ABD eski başkanı, Obama Vakfı’nın Demokrasi Forumu’ndaki konuşmasında da “Bütün bu olanlar hem İsrailliler hem de Filistinliler için sürdürülebilir bir barış sağlanamamasının temelinde oluyor” diyerek, “Biri İsrail için güvenlik ve var olma hakkının tanınması diğeri de işgalin sona ermesine dayanan ve Filistin halkının kendini yönettiği sürdürülebilir bir devletin kurulması” diye konuştu. Obama, “Bu kan dökülmesi karşısında tarafsız kalmak imkansız. Umutlu olmayı hissetmek zor. Ailelerin yası, enkazdan çıkarılan bedenler hepimizi ahlaki hesaplaşmaya zorluyor” dedi.