Fransa'da Ulaşımı Vuracak Grev

Fransa'da demir yolu ulaşımı bir ay sonra duracak... Çalışanlar 11 Aralık'tan itibaren süresiz grev kararı aldı.

Fransa'da Ulaşımı Vuracak Grev

Fransız demir yolu şirketi SNCF bünyesindeki 4 ana sendika, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararına karşı 11 Aralık itibarıyla süresiz iş bırakma kararı aldığını duyurdu.

Ülkede faaliyet gösteren sendikalar CGT, UNSA, SUD Rail ve CFDT'den açıklama yapıldı. Buna göre, sendikalar SNCF yönetimiyle 5 Kasım'da yaptıkları toplantıda taleplerine somut bir yanıt alamadı. Sendikalar, 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı aldı.

Kaynak: DHA

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